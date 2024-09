Da Mehta a Muti al Maggio 25 concerti e 10 opere per il 2025

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Firenze, 5 settembre 2024 - Sul podio come direttori di orchestra Zubin, Riccardo, Michele Mariotti, Daniele Gatti e Antonio Pappano con la London Simphony, la messa in scena di Macbeth di Mario Martone e nell'ambito del Festival l'Aida per la regia di Damiano Michieletto. È quanto propone la programmazione della Fondaizone delmusicale fiorentino per il: tra cartellone e 87/o Festival saranno dieciliriche (di cui sei nuovi allestimenti), venticinque, due balletti, l'opera per i ragazzi e il ciclo della domenica mattina. Il motto della programmazione è 'La tradizione del nuovo'. Il versante operistico delsi apre il 16 febbraio con la ripresa di Rigoletto, di Giuseppe Verdi, diretta da Stefano Ranzani con la regia di Davide Livermore e prosegue con Norma di Vincenzo Bellini con il debutto sul podio di Michele Spotti.