Da Favino a Brad Pitt il trend dei pantaloni a zampa non risparmia nessuno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tra i divi al Festival di Venezia 2024 si aggira una nuova (controversa) tendenza maschile. Da, passando per Borghi: isi confermano uno dei modelli più amati di stagione. Per il red carpet, l’ex marito di Angelina Jolie ha optato per un abito custom in stile anni 70 di Louis Vuitton con giacca doppio petto esvasati. Ai piedi degli stivaletti dalla punta squadrata. Come Jude Law, ancheha rinunciato alla tradizionale camicia e cravatta optando invece per una maglietta leggermente trasparente. Ma non è la prima volta che rompe le regole del tappeto rosso. A Venezia 2022, l’attore ha scelto un completo più rilassato insieme a paio di sneaker adidas Gazelle. A seguire, Alessandro Borghi ha scelto la maison Valentino disegnata da Alessandro Michele per i suoi look di Venezia 2024.