Contro la Spal niente passi falsi Lucchese occorre cambiare marcia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) C’è una frase dell’allenatore Gorgone, pronunciata nel corso della presentazione ufficiale della squadra ai tifosi (notata l’assenza sia del presidente Bulgarella che del sindaco Pardini), che testimonia quanto sia sincero l’attaccamento del mister a questi colori: "Le parole non servono più di tanto - ha detto - e spero che la squadra possa rappresentare questi tifosi. Mi auguro che i giocatori mettano in secondo piano il cognome che hanno dietro la maglia e mettano in primo piano il simbolo della". Ed ora, proprio per non deludere la attese di chi ha a cuore la maglia rossonera, al di là dell’attuale posizione di classifica, Tumbarello e compagni sono chiamati ad offrire una prestazione importante domenica pomeriggio a Ferraraunache ha cambiato in gran parte "pelle" ("Abbiamo chiuso circa venti uscite e undici entrate.