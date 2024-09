Camilla fornisce un aggiornamento sulla salute di re Carlo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 5 settembre 2024) La reginaha condiviso unpositivo sulle condizioni di reIII. Il Sovrano, infatti, da alcuni mesi continua a sottoporsi alle cure contro il cancro. Finora ha voluto trasmettere messaggi positivi, tornando alle proprie mansioni e lasciando intendere che le cure proseguano per il meglio. Ma alcune fonti hanno ribadito nelle settimane appena trascorse, che il percorso è ancora lungo. La regina consorte, il 3 settembre, ha offerto un raro commentodel marito. Durante la sua visita per inaugurare il nuovo Dyson Cancer Center all’avanguardia presso il Royal United Hospital di Bath, in Inghilterra, ha dichiarato qualcosa sulle condizioni di reIII. Il Royal United Hospitalcure oncologiche a oltre 500mila persone nel sud-ovest dell’Inghilterra.