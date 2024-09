Bologna 16enne ucciso con un coltello da un 17enne

Leggi tutta la notizia su tpi

Un ragazzo di 16 anni è morto adopo essere stato accoltellato da undurante una rissa tra minorenni. Ilè rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 4 settembre, nella zona di via Saffi. La vittima è deceduta durante la corsa in ambulanza verso l'Ospedale Maggiore di. La Polizia ha posto ilin stato di fermo e ha trovato e sequestrato ilutilizzato per l'aggressione. A dare l'allarme, verso le 22.30, sarebbero stati alcuni residenti che hanno sentito gridare "Aiuto" dalla strada. Alla rissa avrebbero partecipato anche altri ragazzi che però si sarebbero dati alla fuga. La Procura diha avviato indagini per ricostruire i retroscena dell'omicidio e il movente.