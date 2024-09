Atletica Oney Tapia corona il sogno | memorabile oro alle Paralimpiadi l’Italia festeggia nel lancio del disco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024)ha conquistato una spettacolare medaglia d’oro neldel(categoria F11)di Parigi 2024, regalando alil secondo sigillo nell’ai Giochi dopo l’affermazione di Rigivan Ganeshamoorty neldel(categoria F52). L’azzurro è stato strabiliante sulla pedana dello Stade de France nella capitale francese, spedendo l’attrezzo a 41.92 metri in occasione del quinto tentativo dopo un precedente 39.65 (al terzo assalto) che lo aveva inserito in seconda piazza. Il 48enne di origini cubane ha piazzato la misura mortifera in maniera brillante, scavalcando al comando l’iraniano Hassan Bajoulvand (41.75) e lanciandosi così verso il titolo più ambito.