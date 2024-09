Atletica la bergamasca Martina Caironi conquista l’argento alle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Lahato una medaglia d’argento nel salto in lungo (categoria T63)di Parigi 2024. L’azzurra ha raggiunto il secondo gradino del podio con un balzo da 5.06 metri (0,2 m/s di vento a favore) firmato al quinto tentativo, quando occupava la quarta piazza con il 4.63 siglato alla seconda prova. Un bel regalo anticipo per il suo 35mo compleanno, che ricorrerà il prossimo 13 settembre. La nostra portacolori si è messa al collo la quinta medaglia ai Giochi in carriera: era già stata seconda nel lungo a Rio 2016, mentre aveva vinto sui 100 metri a Londra 2012 e in Brasile prima dela Tokyo 2020.