Atalanta | in lizza per il Pallone d’Oro c’è anche il figliol prodigo Lookman

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Bergamo, 5 settembre 2024 – Un’altra prima volta per l’: un suo giocatore è tra i 30 selezionati per vincere il. Si tratta ovviamente di Ademola, l’eroe del trionfo nella finale di Europa League di Dublino con la sua tripletta al Bayer Leverkusen, inserito nella lista dei 30 giocatori in corsa per il più importante riconoscimento individuale che verrà assegnato il 28 ottobre a Parigi al Theatre du Chatelet. Una prima volta Non era mai successo nei 117 di storia atalantina, come del resto non era mai successo fino a qualche anno fa di avere una pattuglia di giocatori nerazzurri ai Mondiali o agli Europei, di averne diversi in azzurro, o ancora di averne mediamente una dozzina convocati dalle rispettive nazionali. Tutte novità degli ultimi 5/6 anni, da quando la Dea non è più una provinciale ma una consolidata realtà nazionale.