Aree verdi e laboratori primo giorno per i bimbi ai nidi dell’infanzia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tutti in aula nei coloratissimi spazi dei Servizi per l’infanzia comunali di Copparo. Ieri, infatti, ha preso il via l’anno educativo 2024-2025 al nido d’infanzia "Gramsci", al polo "Cadore" e alla scuola"Gulinelli". A portare il saluto dell’amministrazione in tutti i plessi è stata l’assessore alla Scuola Francesca Buraschi: "Un nuovo inizio all’insegna dell’armonia e della spensieratezza: i nostrie le loro educatrici si sono incontrati e ritrovati in un clima di grande familiarità e serenità. Ie le scuole d’infanzia del nostro Comune vantano ampie, spazi funzionali e ben strutturati e, soprattutto, educatrici competenti e professionali". L’orario per la prima settimana sarà dalle 7.30 fino alle 12.30 per il nido e fino alle 13 per la scuola, con il pranzo compreso.