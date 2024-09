Annunciato Deliver At All Costs un action game stravagante

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 5 settembre 2024) Konami e lo sviluppatore svedese Far Outs annuncianoAt All, unche unisce caos, distruzione e mistero! Titolo di debutto dello studio,At Allè un gioco d’azione narratively driven, ambientato in un mondo nostalgico ispirato agli anni Cinquanta. Vestite i panni di Winston Green, un corriere dal temperamento focoso e dal passato oscuro che si muove in un mondo in bilico tra rock ‘n’ roll, pois e minacce nucleari. Nei panni di Winston, affronterete consegne bizzarre e pericolose alla guida di diversi veicoli, creando scompiglio in ambienti distruttibili. Il gioco presenta un mondo dinamico in cui le vostre azioni porteranno a conseguenze imprevedibili, in un’avvincente storia di intrighi divisa in tre atti. Estetica, musica e design ispirati agli anni ’50 immergeranno i giocatori nell’atmosfera iconica dell’epoca.