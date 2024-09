Agricoltura | da Regione Liguria 2 milioni di euro per le imprese dei giovani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Genova, 5 settembre 2024 – Oltre 2per l’avvio diagricole gestite daal di sotto dei 41 anni. Sono stati stanziati dallaa valere sul bilancio del Psr, il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022. Si tratta di start up per cui è prevista la presentazione di un piano aziendale di sviluppo in cui descrivere l’idea imprenditoriale. L’obiettivo di questo ulteriore stanziamento sui fondi Psr è quello di incentivare ia investire nell’, evitando quindi l’invecchiamento del settore, oltre a contrastare lo spopolamento dell’entroterra e l’abbandono del territorio con il conseguente dissesto idrogeologico. Ad ogni progetto ammesso saranno concessi contributi da un minimo di 18.000 a un massimo di 34.000(per un totale di 2.180.000), per favorire il ricambio generazionale.