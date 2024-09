Adjapong e Tirelli fiato sospeso in vista di Chiavari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’Ascoli si prepara alla delicata trasferta dicon il serio rischio di dover ridisegnare l’intera corsia di destra. Claude Mattiasono usciti malconci dal confronto vinto al Del Duca lunedì sera per 1-0 (gol vittoria di Varone) contro la Pianese e per tutti e due si tratterebbe di una problema alla caviglia. Nel caso dell’attaccante 22enne si parla addirittura di una distorsione, situazione che complicherebbe non poco la possibilità di rivederlo in azione anche al Comunale nel delicatissimo faccia a faccia programmato per domenica sera con la Virtus Entella (fischio d’avvio alle 21.15 con diretta su Rai Sport), una delle principali candidate a correre per un ruolo di spicco nei piani alti della classifica.era stato costretto a lasciare il campo anzitempo nel corso della ripresa proprio per il dolore accusato. Al suo posto poi era subentrato Campagna.