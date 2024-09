Addio Caronte in arrivo burrasche di fine estate e crollo delle temperature

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’Italia fuori dalla morsa del caldo già da oggi 5 settembre, con oltre 150 litri di pioggia per metro quadrato in poche ore. Tutto questo a causa di una perturbazione atlantica proveniente dalla Francia, che sta portando instabilità, piogge intense e fenomeni estremi. La situazione meteo in Italia oggi 5 settembre Nelle prossime ore sono previste piogge temporalesche eal Nord-Ovest e sul versante tirrenico centro-settentrionale, con situazioni critiche da un punto di vista idrogeologico che meritano grande attenzione. Nel pomeriggio sono attese violente piogge e temporali anche sul versante Nord-Est dello Stivale, sia a ridosso dei rilievi alpini chepianure. Pioverà molto forte anche sulle zone costiere, dove l’elevata temperatura del mare favorirà piogge torrenziali.