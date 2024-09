A Salina maxi furto di uve nei vigneti di Barone di Villagrande | Per quest' anno niente Malvasia Passito

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’annata 2024 delladelle Liparidinon ci sarà. La colpa non è del meteo o della peronospora, ma di undi uve pronte per una vendemmia che si annunciava positiva. È ancora incredulo Marco Nicolosi quando racconta l’accaduto al Gambero Rosso: «Il 27 agosto ero stato aper vedere lo stato delle uve, che si preannunciava interessante. Così la vendemmia era stata fissata per il 2 settembre». Giorno dell’amara scoperta: spariti dalle piante dieci quintali di uva, che - come sa chi fa viticoltura sulle piccole isole - è una quantità enorme. E non è la prima volta: «Anche lo scorsoc’era un ammanco di uve, ma parliamo di quantità minori in un’annata complicata.a volta il dè stato molto più grave».