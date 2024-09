A Focene si va al Cinema sotto le stelle | grande successo per la proiezione del film Come un gatto in tangenziale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 5 settembre 2024) Fiumicino, 5 settembre 2024 – Un bel, in compagnia,lesi è tenuta ieri una serata diall’aperto organizzata dall’associazioneInsieme. La location è stata allestita in via Niccolò Paganini, angolo via Vivaldi e ha visto la partecipazione di molte persone che hanno affollato la zona della. Fra risate, pop corn ed allegria, ilscelto per la visione è stato “unin” con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. L’associazioneInsieme si è dichiarata molto felice delriscosso dall’evento, che è stata un’occasione non solo per la visione di una delle pellicole più amate delitaliano negli ultimi tempi, ma anche un momento di condivisione e socializzazione fra i residenti e tutti i partecipanti.