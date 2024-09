Tim Burton riceve la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame | Da giovane pensavo fossero delle lapidi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il regista di Beetlejuice Beetlejuice ha partecipato alla cerimonia di consegna insieme ad alcune star dei suoi film. Lanumero 2.788ofè stata consegnata a Timnel corso di una cerimonia andata in scena a Los Angeles. Il regista è tornato in California dopo aver partecipato alla première veneziana di Beetlejuice Beetlejuice. I funzionari dellaChamber of Commerce hanno consegnato alacome riconoscimento del suo lavoro in film come Beetlejuice, Edward mani di forbice, La sposa cadavere e Il mistero di Sleepy Hollow.gotica Insieme al regista erano presenti all'evento anche la compagna Monica Bellucci e due assidue presenze nei suoi film, Michael Keaton, Danny DeVito