Spesa sospesa cassette rubate Erano per chi non ha un lavoro

(Di mercoledì 4 settembre 2024)ledi ‘so’ lasciate a Porta Lambertina. L’iniziativa è nata nell’aprile 2020, in piena pandemia per aiutare chi, rimasto improvvisamente senza, avesse avuto bisogno di beni di prima necessità. Numerose lelasciate per la città e negli anni, l’iniziativa è proseguita con la consegna degli alimentari, il sabato dalle 11 alle 12 presso la parrocchia del Porto. Beni che possono essere lasciati, usufruendo della cassetta, anche durante la settimana e possono essere ritirati dalle persone che necessitano non solo di alimentari, ma anche di giocattoli e libri. Qualcuno si è impossessato della cassetta gialla, che è stata prontamente sostituita da una rossa, i volontari ricordano che l’area non è video sorvegliata e si affidano al buon senso, ricordando che i beni donati sono destinati a persone poco abbianti.