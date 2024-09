 Spaccio di droga a Roma | 7 arresti tra Porta Pia e Ostia sequestri di cocaina e marijuana

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Operazioni della polizia a: arrestati giovani fattorini dellae scoperta una piantagione diSono sette le persone arrestate nelle ultime ore dalla polizia dinell’ambito di una serie di operazioni volte a contrastare lo spaccio dinella Capitale. Le operazioni si sono svolte in diverse zone della città, daPia a, con il sequestro di significative quantità di, hashish e. Nel primo intervento, i poliziotti del CommissariatoPia hanno arrestato un 23enne tunisino e un 19enne italiano, sorpresi durante la cessione di. I due utilizzavano un’autovettura noleggiata per le consegne, al cui interno sono stati rinvenuti 34 involucri contenenti, per un peso totale di 21 grammi.