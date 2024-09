Sinner-Medvedev quarti US Open 2024 | i precedenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Jannike Daniilsi affronteranno nel match valido per idi finale degli US. Una sfida che è diventata ormai consuetudine nel corso degli ultimi anni: si tratta infatti del tredicesimo scontro tra i due, con il russo che conduce 7-5 dopo aver trionfato due mesi fa sull’erba di Wimbledon in cinque set. Una vittoria importante per il russo, che ha chiuso una striscia negativa che l’aveva visto perdere cinque partite di fila contro l’azzurro tra la finale di Pechino dello scorso anno e la semifinale di Miami di quest’anno. La storia di questo matchup, d’altronde, la si conosce: prima di quelle cinque vittorie consecutive, Jannik non era mai riuscito a sconfiggere Daniil. Sette ko su sette tra Marsiglia 2020 e Miami 2023.