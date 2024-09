Sinner clamoroso | gli ha dato addosso senza pietà

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Jannik, quello che ha confessato ha spiazzato proprio tutti. Le cose non stanno come sembra: non ha avuto nessuna. Non servono numeri e statistiche per decretare che Jannikè entrato a far parte già da un pezzo dell’Olimpo dei campioni. Fa sempre piacere, tuttavia, ricordarlo, soprattutto se consideriamo che molti “tifosi”, o pseudo tali, tendono a dimenticare troppo in fretta le imprese mirabolanti di cui l’azzurro è stato capace negli ultimi anni. Janniksi batterà nella notte per accedere alle semifinali degli Us Open (LaPresse) – Ilveggente.itE conviene rammentare a tutti che, proprio come i grandi tennisti che hanno fatto la storia, anche il nativo di San Candido ha messo il sigillo su un poker pazzesco. Nel 2024 ha raggiunto almeno i quarti di finale in tutti gli Slam, che è una cosa per nulla scontata.