Roma stretta sui parcheggiatori abusivi | oltre 10 fermati in pochi giorni

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Cronaca diNotizie – Intensificati i controlli della Polizia locale nelle aree a rischio, tra ospedali e grandi eventi La Polizia locale diCapitale ha intensificato i controlli contro i, fermandodieci persone in. I controlli si sono concentrati nelle aree più soggette a questo fenomeno, come nei pressi degli ospedali, durante grandi eventi e in diverse piazze del Centro Storico. Lo comunica la Polizia locale in una nota. Il Gruppo Pronto Intervento Traffico (GPIT), che ha condotto queste operazioni dall’inizio dell’anno, ha potenziato ulteriormente le verifiche in zone dove si sono registrate recidive, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini. Tra i, cinque sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per reiterazione dell’attività illegale, avendo già ricevuto sanzioni in passato.