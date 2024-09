Pochi infermieri servizi a rischio L’allarme del Nursind per settembre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "Servono assunzioni immediate o moltiospedalieri ripartiranno con estrema difficoltà. Si muovano le istituzioni perché è ala tenuta della salute pubblica".Pisa, il sindacato del personale sanitario, lanciaper la mancanza di, operatori socio sanitari (oss) e ostetriche in Aoup. Una situazione che, spiega il segretario sindacale pisano Daniele Carbocci, unita alla riapertura di tutti i posti letto dopo le ferie, rischia di "non far ripartire a pieno regime l’attività di molti reparti". "Abbiamo bisogno di, oss e ostetriche a tempo indeterminato per coprire le voragini presenti nelle dotazioni organiche. E assunzioni a tempo determinato per coprire le assenze per malattie, congedi parentali, permessi e aspettative". Carbocci afferma che già adesso infatti, a Cisanello, le difficoltà sono molte.