Michele e Millie ecco chi è la settima coppia di Temptation Island 12 | Non mi fido di lei

(Di mercoledì 4 settembre 2024)sono la(e probabilmente ultima)della nuova edizione di. I due sono di Rimini e hanno deciso di andare all’Is Morus Relais per testare la loro stabilità di. Lei è molto espansiva con tutti gli amici di lui e questo a lui dà molto fastidio. Soprattutto perché lei, prima di mettersi con lui, ha avuto un flirt con un suo amico., 25 anni, è una lashmaker e hostess di professione. Estroversa e socievole, si descrive come una persona aperta ma non incline al tradimento., 28 anni, è un commerciante nel settore dell’abbigliamento. I due stanno insieme da un anno e dieci mesi, ma non convivono ancora. Nonostante la loro relazione relativamente stabile,sembra avere delle riserve sugli atteggiamenti di, che ritiene non sempre consoni a una ragazza fidanzata.