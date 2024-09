L’ultima pericolosa moda | a tutta velocità con i motorini sulla Greenway di Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 4 settembre 2024). Sfrecciano là dove, in teoria, dovrebbero esserci solamente pedoni e ciclisti, sfruttando il buio della sera per mettere in scena quelle che sembrano vere e proprie gare di, mettendo in pericolo l’incolumità delle tante persone che durante le belle sere d’estate approfittano delle temperature più fresche per godersi una passeggiata nel verde. Da qualche settimana il rumore martellante delle marmitte squarcia il silenzio che solitamente contraddistingue i quartieri di Valtesse e Valverde, lungo lache da via Baioni porta dopo 14 chilometri fino in via al Castello a Mozzo: in sella aici sono giovani o giovanissimi ai quali evidentemente le strade convenzionali non bastano più e hanno eletto a loro personalissima pista la ciclabile che si immerge nel parco dei colli.