Lavoro Uil | In Toscana aumentano ore di Cig e ammortizzatori

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Arezzo, 4 settembre 2024 – Tra gennaio e luglio insi è registrato "un sensibile aumento" delle ore di cassa integrazionee, in generale, dell'utilizzo deglisociali rispetto al 2023. Confrontando i dati dello scorso anno la Uil, nell'ultima rilevazione, spiega come nel primo semestre del 2024 ci sia stato un aumento delle ore autorizzate per glidel 42,2%, dato che sale al 49,2% se, ai primi sei mesi dell'anno, si aggiung e anche luglio. Si tratta, osserva il sindacato, di "un aumento di sette punti percentuali che ha spostato ladal sesto al quinto posto in Italia per variazione in aumento di ore autorizzate". Stessi numeri sulla solacassa integrazione anche se laresta settima in Italia: la variazione del primo semestre confrontato al 2023 è stata del +41,7%; nell'ultima analisi il dato arriva al +49%, con un delta di 7,3 punti.