La Sella se la giocherà con tutti | Non guardo griglie o pronostici

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La rivoluzione estiva della Benedetto, in campo e sulla panchina, ha portato a Cento, tra gli altri, Nicolas Alessandrini. Lungo atipico di mano morbida, più perimetrale che da battaglia sotto i tabelloni, il classe 2001 è pronto ini sensi a rimettersi in, colpito anche lui nella scorsa stagione, come altri nel nuovo roster di coach Di Paolantonio, dalla maledizione della retrocessione. Un’annata no ad Orzinuovi da cancellare e una stagione in A2 che per Alessandrini rappresenta un’occasione importante per mettersi ulteriormente in luce in un panorama che sarà composto per la maggior parte da big storiche, come la "sua" Pesaro, città in cui è nato e squadra per cui da piccolo faceva il tifo. "Certo che sarà speciale affrontarla. Pesaro è casa – racconta –.