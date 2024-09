Incidente oggi a Fano | ciclista centrato da auto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 –su via Mattei: un 45enne alla guida di una bici da corsa è caduto a terra colpito unavettura elettrica condotta da un 76enne di Terre Roveresche. Ilè stato trasportato al Pronto soccorso del Santa Croce in codice giallo. Secondo la ricostruzione effettuata sembra che l'stesse transitando su via Mattei, direzione monte mare, quando al momento di svoltare a sinistra, su via del Fiume, ha colpito ilsulla corsia opposta. L'è avvenuto intorno alle 10, lungo via Mattei, piuttosto trafficata a quell'ora. Sul posto una pattuglia della Polizia locale.