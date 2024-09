Frattesi | Europeo macchia pesante Tonali? Contenti di riaverlo qui

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024)ha parlato a due giorni dalla partita tra Francia e Italia di Nations League. Il centrocampista dell’Inter spende qualche parola anche su SandroPER SANDRO – Davideè uno dei tre giocatori dell’Inter presenti a Coverciano per le sfide di Nations League con la maglia dell’Inter. Le sue parole su Rai Sport a due giorni dalla partita contro la Francia. Oltre a parlare del gruppo, si è espresso anche sul compagno Sandro, ritornato dopo la squalifica per calcioscommesse: «Dobbiamo ripartire. Abbiamo capito quello che abbiamo sbagliato. È stata veramente una bella botta sia per noi che per tutto il popolo azzurro. È stata una. I ragazzi che hanno più talento devono tirarlo fuori. Dobbiamo prenderci le responsabilità in campo perché il mister ha convocato un gruppo giovane, dobbiamo cercare di saper soffrire.