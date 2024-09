Coppa Italia 2024 2025 sedicesimi di finale | programma date orari e tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La Lega Serie A ha comunicato lazione completa deididella, vale a dire il secondo turno del torneo al quale prendono parte sedici formazioni e con le otto vincitrici che raggiungeranno le otto teste di serie che entrano in gioco proprio per gli ottavi di. Spiccano, tra le altre, Napoli-Palermo, il derby Genoa-Sampdoria e Torino-Empoli, completano il quadro Cagliari-Cremonese, Monza-Brescia, Pisa-Cesena, Lecce-Sassuolo e Salernitana-Udinese. Sarà Mediaset, su1 e Canale 5, a trasmettere gli incontri in diretta tv e in chiaro con streaming gratis su Mediaset Infinity. Di seguito lazione completa deidi(secondo turno) della. LAZIONE DEIDI24/09/Martedì 16.00 LECCE-SASSUOLO Canale 20 24/09/Martedì 18.