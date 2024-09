Come si mangia da Cucina Franca a Milano che è sempre pieno

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Mentresta diventando un sambodromo della gastronomia, piace scoprire ogni tanto un luogo dove laviene ancora interpretataun atto politico (ma il dibattito no!). È il caso di, un locale aperto al numero 76 di via Friuli, nelladi mezzo, non più centro e non ancora periferia, appena a giugno scorso, dall’idea di due amici e soci, l’argentino Facundo Castellani e l’italiano Gianluca Santamato, già titolari del vicino cocktail bar Largo. Un locale aperto alla chetichella, per il quale l’estate sarebbe dovuta essere un periodo di rodaggio in vista del banco di prova settembrino e che invece è scoppiato in mano ai titolari.