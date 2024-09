Civitanovese Rotondo gol | Pronto a dare una mano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Da squadre e campi di provincia, alla rete contro il blasonato Chieti. Tutto nel giro di un quarto d’ora, il tempo che a Matteo, attaccante classe 2005 in forza alla, è bastato per siglare il suo primo gol in serie D, categoria che fino a qualche mese fa probabilmente neanche immaginava di disputare. Era il 51’ della ripresa della gara di Coppa Italia contro i neroverdi (vinta 2-0, ndr), quando il giovane centravanti prelevato in estate dal Monturano e subentrato quindici minuti prima a Ruggeri, ha portato il proprio team al raddoppio. "Una bella emozione – ammette– proprio perché è il mio primo gol in questa categoria, anche se si tratta della Coppa Italia. Una sensazione scaturita non tanto dal gol in sé, ma dal palcoscenico e dalla cornice di pubblico. Però non è ancora nulla, spero sia solo un inizio".