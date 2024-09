Chi è Lupo di Affari Tuoi | viene pagato? Biografia età lavoro

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Pierluigiadè diventato familiare per gli spettatori di Rai1. Dal marzo 2023, quando il gioco dei pacchi è tornato in onda grazie ad Amadeus, l'uomo ha iniziato a far parte del gruppo di figuranti Rai che compone il pubblico del programma. La sua presenza, però, non si limita a un semplice ruolo passivo. Grazie alla sua personalità e a un'intuizione ben piazzata, il signorè diventato uno dei protagonisti non ufficiali, offrendo consigli ai concorrenti sulle migliori tattiche di gioco. Stefano De Martino, come è noto, ha rivoluzionato in parte la trasmissione (come il ritorno dei discussi pacchi in cartone) mantenendo il figurante già introdotto nelle precedenti due edizioni da Amadeus. Chi è Pierluigi? Al di fuori del suo ruolo di «consigliere» del pubblico, ha 48 anni e vive a Roma.