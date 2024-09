Calendario Bologna Fc | anticipi e posticipi fino alla 13esima giornata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 – Ufficiali le date e gli orari delle prossime partite deldi Vincenzo Italiano. Dopo aver ufficializzato la data contro il Como, che andrà in scena sabato 14 alle 15 (lo stadio Sinigaglia è stato dichiarato idoneo), la Lega Serie A ha diffuso anche le informazioni riguardo le successive partite dei rossoblùdel campionato. Si parte con la sesta, in cui ilaffronterà l’Atalanta sabato 28 settembre alle 20.45 al Dall’Ara. L’ottavavedrà i rossoblù di scena a Marassi con il Genoa, sempre di sabato 19 ottobre ma alle 15 mentre la sfida al Milan tra le mura amiche si terrà ancora una volta di sabato, il 26 ottobre, in questo caso alle 18. La decima, con Cagliari-, si giocherà nel turno infrasettimanale e per la precisione di martedì 29 ottobre alle 18.