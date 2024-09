Calcio Serie D 270 tifosi vigorini a Castelfidardo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tanti sono i biglietti disponibili, già da mercoledì 4 al Vigor Store.Si potrà andare in trasferta solo col biglietto già in tasca SENIGALLIA, 4 Settembre 2024 – Saranno 270 i biglietti disponibili per idella Vigor Senigallia nella prima tarsferta di campionato, anche prima giornata dellaD girone F 2024-25. Domenica 8 settembre alle 15 si giocherà a, contro una neopromossa che ha avuto un ottimo avvio di stagione superando due turni di Coppa Italia. INFO BIGLIETTI OSPITI: La società ospitante ha riservato 230 biglietti a prezzo Intero 15€ e 40 biglietti a prezzo Ridotto 10€ per Under 18, Donne e Over 67. I tagliandi riservati alla tifoseria della Vigor Senigallia sono acquistabili esclusivamente in prevendita presso il Vigor Official Store (via Cattabeni, 41).