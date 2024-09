Will Clayburn si presenta alla Virtus | Felice di ritrovare Zizic Shengelia Hackett e Polonara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Bologna, 3 settembre 2024 - Esperienza e qualità.Clyburn è uno dei fattori più importanti della nuova stagione della. Oggi, presso la sede di Crif di via della Beverara è stato ufficialmenteta la stella americana. “Giocatori comeClyburn ti portano nello spogliatoio la cultura e il modo di lavorare di atleti che hanno vinto - sottolinea il gm bianconero Paolo Ronci -. L'abbiamo visto fin dai primi allenamenti. Leadership vera al servizio di compagni e staff. Toko è stato un grande partner nell'operazione, l'ha subito chiamato per convincerlo, ed è un gran bel segnale. Abbiamo voluto fare una sorpresa con l'annuncio di tutto il roster in un'unica serata, è la prova che stavamo lavorando anche prima”. Dopo l’introduzione del gm bianconero ecco poi le prime parole di Clyburn. “Sono contento di essere qui e ringrazio il club.