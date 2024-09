Vent’anni di magia con Winx Club | fan da tutto il mondo per il Celebration Party

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 3 settembre 2024) Migliaia di fan da oltre 30 paesi – dagli Stati Uniti al Brasile, passando per Francia, Germania, Polonia, Spagna, Olanda e Sud Africa – hanno ‘invaso’ Rimini per il 20° anniversario delle leggendarie fatine del. La città è diventata, così, il palcoscenico del più grande eventodel 2024, con Piazza Malatesta trasformata in un’autentica Alfea per un giorno. L’evento, organizzato da Rainbow in collaborazione con il Comune di Rimini, ha reso omaggio a una delle serie TV più amate a livello mondiale, creata dal visionario Iginio Straffi, che ha fatto sognare più di una generazione. La data imperdibile per festeggiare Bloom, Stella, Flora, Musa, Aisha e Tecna i fan è stata il 31 agosto e ha regalato, avventure e amicizie.