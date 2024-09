US Open 2024 a Flushing Meadows si alza il sipario sui quarti di finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Sull’Arthur Ashe è tempo didiper un’edizionedegli USche entra sempre più nel vivo. E il pubblico di casa è pronto a supportare i suoi tennisti, protagonista in tre incontri su quattro in programma quest’oggi. Si parte con un match femminile, quello che vedrà Emma Navarro sfidare Paula Badosa a partire dalle ore 18:00. Due ragazze nate entrambe a New York, entrambe alla ricerca della loro prima semiin un torneo dello Slam. La classe 2001 statunitense si è affacciata solo da poco più di un anno sul circuito e i miglioramenti sono impressionanti: terzo turno in Australia, ottavi a Parigi,a Wimbledon. Viene automatico pensare a una semi come step successivo.