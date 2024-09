Una pelle al baco

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 3 settembre 2024) Nasce un nuovo sistema di finitura ottenuto dalle proteine dei bachi da seta. Italiano, anti-CO2 e che “trasforma il cuoio in seta”. La straordinaria innovazione, ideata da un’impresa statunitense, è stata industrializzata da Pellami Due C e verrà presentata per la prima volta a Linea, mostra internazionale di pelli, accessori, componenti, tessuti sintetici e modelli, in programma a Milano dal 17 al 19 settembre prossimi. Sincronizzare le lancette dell’orologio umano con i ritmi del Pianeta. Favorire un avanzamento tecnologico in aperto ed intelligente ascolto dell’evoluzione naturale riducendo gli impatti produttivi e proteggendo l’integrità ecologica globale. Sono alcuni degli obiettivi di sviluppo contenuti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.