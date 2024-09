Un Centro nazionale di medicina dello sport

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Dopo le cure cardiologiche e aritmologiche a grandi atleti italiani e non, il sogno dell’ospedale di Torrette è quello di realizzare undi. Ad annunciarlo, per ora come un’idea, ma con alcune basi concrete, è stato il dg dell’azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche, Armando Gozzini che ne ha parlato a margine della conferenza stampa: "Si tratta di un progetto a cui abbiamo iniziato a pensare e che vede il professor AntonioRusso (nella foto) come capofila – sono state le parole del manager lombardo – lui che in questi ultimi anni ha seguito da vicino le patologie cardiologiche di tanti atleti, penso ai ciclisti e non soltanto loro. OltreRusso saranno impegnati anche gli addetti di ortopedia ovviamente e altre figure tecniche.