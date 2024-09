UFFICIALE – Djalò super flop dopo lo ‘scippo’ all’Inter | la Juventus lo vende!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024)a gennaio è arrivato allasolo perché Giuntoli voleva impedire che l’Inter lo prendesse a parametro zero. Reduce da un anno di stop per infortunio, il difensore ha giocato solo una partita a maggio e ora torna in patria, in Portogallo. ARRIVA– “Il sesto rinforzo del FC Porto per la stagione 2024/25 è già campione di Francia e convocato in Nazionale. Gioca come difensore centrale, è alto 1,90 metri e arriva in prestito dallasenza costi extra valido fino alla fine della stagione, che comprende anche il Mondiale per Club. Tiagoindosserà la maglia biancoblù numero 3. Nato ad Amadora il 9 aprile 2000, il giocatore portoghese-guineano ha fatto i suoi primi tocchi di pallano di un padiglione, giocando per il Metralhas, prima di trasferirsi in campo e approdare al Damaiense all’età di 12 anni.