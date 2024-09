Studiare non deve essere un lusso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Oltre 500 euro a Bologna e Roma e quasi 640 a Milano. Sono i costi medi di una stanza singola per uno studente fuori sede che decide di frequentare l'università in una di queste città . Qualcosa di spropositato, se si pensa che da un anno all'altro si è registrato un aumento del 7%. I prezzi folli sono stati denunciati dall'Udi, l'Unione degli universitari, e prendono spunto dai dati di un rapporto realizzato da Immobiliare.it. Tutto questo si somma poi alla difficoltà di trovare disponibilità in un mercato drogato dagli affitti: un cortocircuito tremendo. Purtroppo questa situazione va avanti da anni e mai (ripetiamo: mai) un governo o un Comune sono intervenuti con decisione. Anzi. E invece dovrebbeil primo dei problemi di qualsiasi agenda.