Spaccio di cocaina a cavallo delle province di Pistoia Prato e Pisa | dieci arresti

(Di martedì 3 settembre 2024)in un’operazione che ha stroncato un’associazione italo albanese dedica allodi droga adi, con propaggini anche in Umbria. Dalle prime luci dell’alba del 3 settembre si è svolta da parte della squadra mobile della Questura dil’esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Gip del locale tribunale su richiesta della Procura nei confronti di 16 soggetti, di cui 6 sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere, 4 alla misura deglidomiciliari con braccialetto elettronico e altri 6 sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora. Gli indagati, di nazionalità italiana e albanese, sono accusati in concorso tra loro di traffico e detenzione di stupefacenti.