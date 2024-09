Sala | San Siro? Ci sono due possibilità Per la data stiamo vedendo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) Nuovo intervento del sindaco di Milano,, sullo stadio di San. Per il futuro del Meazza Inter e Milan sembra stiano dando uno spiraglio alla ristrutturazione, anziché alla costruzione di un nuovo impianto: ne ha parlato alla commemorazione del quarantaduesimo anniversario dell’omicidio del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. L’OBIETTIVO – Su SanGiusepperibadisce la volontà di un incontro: «mettendo assieme la mia agenda, quella dell’Inter e del Milan. Non abbiamo ancora una, ma certamente a metà settembre ci incontreremo perché anche noi abbiamo necessità di capire, così come le squadre, cosa vogliono e posfare. La nostra proposta è solida.