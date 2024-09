Risse tra pakistani Tre feriti in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) E’ di almeno treil bilancio delleche si sono consumate domenica sera, dopo le 21, nella zona di via Nuova Ponente e che avrebbero visto il coinvolgimento di stranieri di origine pakistana. Dei tre, che si sono presentati in autonomia in Pronto soccorso del Ramazzini, uno, il più grave, è stato subito ricoverato in prognosi riservata, mentre gli altri due, dopo le cure mediche necessarie, sono stati dimessi dall’. Secondo le prime testimonianze, lungo via Nuova Ponente, ci sarebbero state due zone ‘calde’ in cui si sarebbero concentrati gli scontri: una di queste nei pressi del ristorante che si trova vicino alla zona commerciale compresa tra via Nuova Ponente e la tangenziale. Sul posto sono intervenuti sia gli agenti della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine che i Carabinieri della compagnia di Carpi.