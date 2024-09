Quando i film parlano tra loro del sottile filo conduttore che unisce la vita con la morte

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 3 settembre 2024) Venezia. Non sono i curatori a trovare temi in comune e a selezionare di conseguenza i. Sono iselezionati a parlarsi tra ditrovando, spesso a sorpresa, analogie e rimandi tematici. L’ottantunesima Mostra del Cinema di Venezia ha superato la sua prima settimana all’insegna delchelacon la. In Nonostante,che ha aperto la sezione Orizzonti (quella dedicata al cinema più lontano dalle produzioni tradizionali) Valerio Mastandrea è un’anima in attesa di passare oltre. Vaga nell’ospedale insieme agli altri ospiti. Questa comunità osserva i propri corpi in coma e attende di sapere il proprio destino innamorandosi e intrattenendosi con canti e gite. Lo stesso confine con l’aldilà è stato varcato, in chiave ironica, da Beetlejuice Beetlejuice.