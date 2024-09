Prima delle risse aggredito anche un genitore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Continua l’indagine dei carabinieri sulla spedizione punitiva che ha portato a duedistinte avvenute nella notte tra sabato e domenica a Bagnara di Romagna, culminate con un diciassettenne imolese finito in ospedale. Questo episodio sembra essere il seguito di una partita di calcio del pomeriggio tra le squadre Juniores del Placci Bubano e del Frugesport, disputata in casa della società imolese. Secondo quanto riferito dai dirigenti del Frugesport, durante il pomeriggio si era già verificato un episodio di violenza che ha visto coinvolto un. Il vicepresidente della società di Fruges, Lorenzo Folli, definisce meglio i contorni dell’accaduto: "Io non ero presente ai fatti, mi sono stati solo riferiti.