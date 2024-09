Polizia locale il Sulpl denuncia | | Organico scarso sede inadeguata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) COMACCHIO Unesiguo e una. Sono queste le problematiche che, come riferito dal, si trova ad affrontare ladi Comacchio. E il sindacato, se non arriveranno risposte concrete in breve tempo, è pronto a valutare "ogni azione sindacale ritenuta opportuna con relativa apertura dello stato di agitazione". Il segretario regionale delEmilia-Romagna Luca Falcitano, in una nota, afferma che da mesi "l’amministrazione sta ricevendo note e solleciti dai sindacati con segnalazioni su quanto sta avvenendo, ma ad oggi non vi sono state soluzioni concrete. Ladel Comando è diventata un problema evidente per l’inadeguatezza dei locali per un Corpo di, con evidenti ripercussioni sulla sicurezza degli operatori in divisa.