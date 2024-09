Osimhen oggi le squadre non vogliono più rogne con calciatori forti ma ingestibili

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 3 settembre 2024) Perdono tutti nell’affaire. Sei mesi di incontri, contatti, fumate grigie, nere, bianche, a pois per partorire un rinnovo, che alla lunga è diventato un aborto. Ma alla fine il valore reale del calciatore è venuto fuori: prestito secco. La società come al solito valuta in maniera erronea i propri, in preda alla sindrome del “paltò di Napoleone”. Da Insigne a Mertens, passando per Allan e Koulibaly. La più grande operazione c’è stata con GH9, quando ADL non poteva alzare nessun prezzo. Procuratore peggiore Victornon poteva trovarlo. L’ultimo calciatore importante ad avere Calenda procuratore è stato Maicon che ha lasciato il calcio da oltre un lustro.è solo.non ha una guida. Non ci sono nemmeno Citoro e la Tota a supportarlo. È fuori dalla sua villa Fiorito da tanti anni, ma Fiorito non sarà mai fuori da Victor.