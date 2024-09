Osimhen a Radio Marte ne parlano Bordin e Viviani

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 3 settembre 2024) “Prestito? Il Napoli ha eliminato un problema importante in spogliatoio, si tratta di un grandissimo colpo per un club che ha investito tanto senza riuscire a cedere la sua punta di diamante ma almeno risparmiando sull’ingaggio. Mercato Napoli? Ora Conte ha tutto il materiale umano che gli serve a disposizione. De Laurentiis -ha detto l’ex azzurro e allenatore Robertonel corso diSport Live – gli ha dato una squadra più che competitiva, con Lukaku come ciliegina sulla torta: il suo ingresso ha cambiato la gara contro il Parma. Che Napoli sarà? Una squadra che lotta su ogni pallone, con un carattere incredibile, in grado di ribaltare risultati difficili: insomma, una squadra contiana a tutti gli effetti.