Nuovo singolo per Olly | esce ‘Per due come noi’ con Angelina Mango

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 3 settembre 2024) Mentre Devastante macina ancora ascolti superando 53mln di stream totali,rilancia con unbrano., infatti, venerdì 6 settembre, Per duenoi in cui per la prima volta collabora con la cantautrice. Accompagnato dal videoclip con la regia di Simone Peluso, il brano è scritto a quattro mani dae prodotto dai due artisti insieme a JVLI. Dalla stima reciproca tra i due giovanissimi artisti è nata altrettanto una canzone che parla di relazioni e della complessità dei rapporti (amori, amicizie, famiglia). E disi cresca e si cambi quando ci si deve confrontare con una persona diversa da noi nelle piccole cose, che sono però specchio di divergenze più grandi.